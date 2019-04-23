العربية: الأمن المغربي يعتقل عنصرا سابعا في خلية سلا الإرهابية

أفادت قناة "العربية" بان "الأمن المغربي يعتقل عنصرا سابعا في خلية سلا الإرهابية". وكانت ​قوات الأمن المغربية​ قد أعلنت عن "تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" مؤلفة من 6 أفراد بمدينة سلا المحاذية للعاصمة ​الرباط​"، موضحةً أن "الخلية تتكون الخلية من 6 أفراد ينشطون في سلا، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة".

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