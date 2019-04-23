قتيلان وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق للتربة في منجم في بورما

قتل شخصان واعتُبر أكثر من خمسين آخرين في عداد المفقودين، بعد وقوع انزلاق للتربة في منجم لحجر اليشب في ولاية كاشين الجبلية شمال ​بورما​.

وأوضحت الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس"، أنّ "انزلاق التربة تسبّب بتشكّل "بحيرة وحول" غرق فيها عدد من العمال أثناء نومهم".

وتُعتبر بورما أوّل منتج عالمي لحجر اليشب.

ويأتي آلاف العمال البورمييّن الفقراء إلى منطقة قريبة من الحدود الصينية، بحثاً عن قطع اليشب الّتي يمكن العثور عليها مرميّة أرضًا جراء عمليات الجرف الجارية في المنجم، وهو نشاط عشوائي تتغاضى عنه السلطات والشركات.

وسنويًّا يُقتل عشرات الأشخاص في انزلاقات للتربة يحصل معظمها خلال فصل الأمطار.