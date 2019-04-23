"روس آتوم": وقوع 66 حادثا في القطاع النووي الروسي عام 2018

أعلن المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، أنّ "66 حادثًا، أربعة منها كانت قاتلة، وقعت في قطاع ​الصناعة​ النووية في ​روسيا​ عام 2018".

ولفت في إطار أسبوع السلامة المهنية لعموم روسيا، إلى أنّ "المؤسسة الحكومية تساهم في تحسين إحصاءات الحوادث الصناعية والسلامة المهنية"، موضحًا أنّ "نسبة تكرار الحوادث، أي أنّ عدد انتهاكات السلامة المهنية، لكلّ 1000 شخص لدينا خمس مرّات أقل بالمقارنة مع النسبة بالبلد، والديناميّات تتحسّن باستمرار وبشكل إيجابي، ولكن لا تزال هناك خسائر، وهناك خسائر لا يمكن تعويضها".

وشدّد ليخاتشيوف على أنّ "كل من هذه الحوادث هي مادة لدراسة جدية وتحليل على مستوى إدارة المؤسسة الحكومية".

تُعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في ​العالم​ متخصّصة في بناء أحدث محطات توليد ​الطاقة النووية​، حيث نفّذت عمليات توريد تقدّر قيمتها بـ133 مليار ​دولار​ أميركي خلال 10 سنوات.