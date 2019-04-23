مسؤول عراقي: سنضغط بقوة لاستثناء بغداد من قرار ترامب على طهران

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ​العراق​ي النائب حسن فدعم "عزم العراق الضغط على الجانب الاميركي للعدول عن قرار عدم شمول العراق بالاستثناء من الحظر على ​ايران​"، مشير الى ان "الالتزام بالحظرسيضر بالعراق"، لافتاً إلى أن "​واشنطن​ قد تعمل على تجديد الاستثناءات للعراق من عقوباتها على ​طهران​".

وبين أن "لجنة العلاقات الخارجية ستعمل بكل قوة ومن خلال علاقاتها للضغط على الجانب الاميركي لتمديد استثناء العراق من تلك العقوبات"، مشيراً إلى أن "مصالح العراق بالمنطقة مبنية على تبادل المصالح مع دول المنطقة وخاصة ايران، كونها دولة مهمة تربطنا معها حدود طويلة ومشتركات عديدة وتبادل تجاري كبير".

ولفت إلى أنه "ليس من مصلحة العراق ان يكون اداة لفرض العقوبات على ايران وبحال قبلت الادارة السياسية في العراق على تطبيق العقوبات فهو قرار خاطئ وسيضر بمصالح العراق واقتصاده وسيؤثر سلبا على علاقات العراق بجيرانه وينعكس سلبا على استقرار ​الشرق الاوسط​"، مؤكداً أن "العراق استورد ​الغاز​ السائل و​الكهرباء​ من ايران ونحن على ابواب فصل الصيف وليس لدينا الوقت الكافي والمقدرة على تغطية تلك الحاجات، ما يجعلنا بموقف صعب جدا سيضر بالشعب العراقي بشكل مباشر".

وشدد على "اننا باقل تقدير قد نطلب الاستثناء لستة اشهر المقبلة لحين انتهاء فصل الصيف لان قبول العقوبات سيخلق مشكلة كبيرة لنا".