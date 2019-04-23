ديلاتر ندد بتهديد أميركا باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرار حول العنف الجنسي

ندّد السفير الفرنسي لدى ​الأمم المتحدة​ ​فرانسوا ديلاتر​، بموقف ​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي عرقلت التصويت في ​مجلس الأمن​ على مشروع قرار ألماني حول مكافحة أعمال ​العنف​ الجنسية الطابع، الّتي تتعرّض لها النساء خلال النزاعات المسلحة.

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا نعرب عن دهشتنا لمطالبة دولة بسحب الإشارة إلى الصحة الجنسية (من مشروع القرار) مع أنّه سبق وأن تمّت الموافقة عليها"، في قرارات سابقة عامي 2009 و2013.

وشدّد على "أنّنا نعرب عن الأسف لصدور تهديدات باستخدام "الفيتو" من دول دائمة العضوية في هذا المجلس، أرادت الاعتراض على 25 سنة من المكاسب لصالح حقوق النساء خلال النزاعات المسلحة".