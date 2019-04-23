اردوغان: جعلنا التعليم أولويتنا الرئيسية كحكومة خلال السنوات الـ17 الماضية

رأى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "ابتسامة الأطفال هي الشيء الوحيد الّذي يجمّل العالم في هذه الفترة الّتي أدّت فيها الحروب والصراعات والجوع والمجاعات إلى جعل أفقنا مُظلمًا".

وشدّد في تصريح له، على "أنّنا جعلنا التعليم أولويّتنا الرئيسية كحكومة خلال السنوات الـ17 الماضية، وبذلنا جهودًا ليلًا ونهارًا من أجل تحسين جودة التعليم في بلدنا، وتطوير الإمكانات، وضمان تكافؤ الفرص". ودعا الأطفال إلى أن "لا يسمحوا للتكنولوجيا الحديثة و​الإنترنت​ و​الهواتف الذكية​ والألعاب الافتراضية أن تأسرهم".