مسؤول هندي: مستعدون للتعامل مع قرار واشنطن بإنهاء الإعفاءات النفطية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية ​الهند​ية، رافيش كومار أن "الهند مستعدة بشكل كاف للتعامل مع تأثير القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة"، مشيراً إلى ان "​الحكومة​ الهندية ستواصل العمل مع الدول الشريكة، بما في ذلك ​الولايات المتحدة​، لإيجاد جميع السبل الممكنة لحماية مصالح الطاقة و​الأمن​ الاقتصادي في البلاد"، مضيفاً: "مستعدون بشكل كاف للتعامل مع تأثير هذا القرار".

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