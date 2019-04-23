الجيش السوري وجه ضربات مدفعية وصاروخية على أوكار مسلحي "النصرة" بريف إدلب

كشفت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ وجّهت ضربات مدفعية وصليات صاروخية على أوكار لمسلحي "​جبهة النصرة​" في جرجناز و​خان شيخون​ وتحتايا وأبو حبة في ​ريف إدلب​ الجنوبي".

وبيّنت أنّ "الضربات أدّت إلى تدمير آليات وإيقاع خسائر في صفوف المسلحين".

وذكّرت بأنّ "وحدات من الجيش كبّدت أمس، تنظيم "النصرة" خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في ضربات مدفعية مركّزة على تجمّعاتهم في بلدة التمانعة وقريتي ترعي وأم جلال في منطقة ​معرة النعمان​ في ريف إدلب الجنوبي".