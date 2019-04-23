أفادت قناة الـ"NBC" بأن "نائب الرئيس السابق، الديمقراطي ​جو بايدن​ سيعلن انطلاق حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية يوم الخميس المقبل"، مشيرةً إلى أن "بايدن سيلقي خطابا في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا يوم الاثنين المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر NBC: بايدن يدخل سباق الرئاسة الاميركية يوم الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.