وزير الدفاع الكندي: نرغب بتطوير العلاقات مع العراق ودعم جهوده بإعادة الاستقرار

أكّد وزير الدفاع الكندي هارجيت سينغ، أنّ "​العراق​ اليوم مختلف كثيرًا عن زيارته قبل أكثر من ثلاث سنوات، حين كان تنظيم "داعش" يسيطر على مساحات واسعة والطرق مغلقة".

وشدّد خلال لقائه رئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​عادل عبد المهدي​، على أن "هذا التطوّر يسعدنا، وانّ الفضل الأساس في تحقيق النصر للقوات العراقية وتضحياتها"، معزيًا "عوائل شهداء محاربة ​الإرهاب​". ولفت إلى "رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق ودعم جهود ​الحكومة العراقية​ في عملية إعادة الاستقرار، وزيادة الدعم ضمن عمل قوات "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" في مجال التدريب وتلبية احتياجات القوات الامنية العراقية".

من جانبه، ركّز عبد المهدي على أنّ "كندا شريك مهمّ للعراق، وقد وقفت معنا في حربنا ضدّ الإرهاب، ونستفيد من تجربتها في مختلف المجالات الّتي تخدم أمننا واقتصادنا ونظامنا الاتحادي، ونتطلّع إلى استمرار التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وتمويل مشاريع الاستقرار".