بعد السعادة والتسامح الإمارات تطلق وزارة “اللامستحيل”-فيديو

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم الثلاثاء، استحداث وزارة جديدة اسمها “وزارة اللامستحيل”، بعد 3 أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: “أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل”، مشيرا إلى أنها “وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء”.

وقال بن راشد “: “أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل. وزارة غير تقليدية بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل”.

وأوضح حاكم دبي أن وزارة اللامستحيل “ستبدأ عملها على عدة مشاريع. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقايق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات”.

وأكد الشيخ محمد أن الوزارة الجديدة “تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل”، وكتب في تغريدة أخرى “المستحيل ليس في قاموسنا”.

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وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.

وتنوعت آراء المعلقين على الخطوة الإماراتية بين بين تغريدات مرحبة بها وأخرى ساخرة.

وكتبت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة “بعد وزارة السعادة ووزارة التسامح ووزارة الذكاء الاصطناعي جاءت وزارة اللامستحيل..

بانتظار إطلاق وزارة لحرية التعبير..”

وردت مغردة أخرى “بالله مفيش ابن حلال يقترح عليهم

وزارة خلوا الشعوب العربية في حالها؟؟