“المتعاقدون”: تعليق الوزارة للحوار “غير مسؤول” وتصعيدنا سيستمر -فيديو

بعد تعليق وارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للحوار مع الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، خرج الأساتذة اليوم الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة شلت وسط العاصمة الرباط.

وقال ممثلون عن “المتعاقدين” في تصريحات لـ”اليوم 24″ على هامش المسيرة، إن تعليق الوزارة للحوار تصرف “غير مسؤول”، متهمينها بعدم مراعاة مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية، التي تسببت إضرابات الأساتذة في شل عدد من مؤسساتها.

وفي ذات السياق، لوح “المتعاقدون” اليوم بالتصعيد في وجه الحكومة، متشبتين بمطلب الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، رافضين أي إصلاح للنظام الحالي لتشغيلهم.

يشار إلى أن خروج الأساتذة اليوم في مسيرة وطنية لليوم الثاني على التوالي، يأتي بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي البحث العلمي عن تعليق الحوار الذي كان من المقرر أن يجمعها بالأساتذة اليوم الثلاثاء، إلى حين توقفهم عن الإضراب.