أبو عنزة: أبناء اللد قادر على تأمين البقاء بالممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنفس فريق أبناء اللد الصعداء في الفترة الأخيرة بعد النتائج الإيجابية التي حققها، الأمر الذي ساهم في هروبه من قاع لائحة الدرجة الممتازة.

ويحتل أبناء اللد المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 12 نقطة، وهو يستعد لملاقاة هبوعيل إكسال يوم غد، الجمعة، ضمن مباريات البلاي أوف السفلي.

وبهذا الصدد، قال لاعب أبناء اللد، مراد أبو عنزة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "فريقنا يمر بوضعية جيدة، خصوصًا بعد النتائج الإيجابية التي حققناها بالفترة الأخيرة والتي ساهمت في تقدمنا بلائحة الدوري".

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وأضاف أننا "نستعد حاليا للمباراة الخارجية أمام هبوعيل إكسال، بحيث تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق قوي ويقاتل على كل نقطة من أجل الهروب من قاع اللائحة، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا على أمل العودة بالنقاط الثلاث، وأنا أتمنى لهبوعيل إكسال أن يضمن البقاء في الدوري".

وأشار إلى أن "فريقنا بات يقدم أداء ممتازا ناهيك عن إحراز الأهداف بغزارة، وهذا كله نتاج التعاون بين اللاعبين إلى جانب جهد الكادر المهني والإداري، ومن هذا المنطلق أرى أننا قادرين على ضمان البقاء في الدوري وسنسعى جاهدين من أجل تحقيق ذلك في المباراتين المقبلتين".

وختم أبو عنزة بالقول "من هنا أتوجه بالشكر للجماهير التي ترافقنا من مباراة لأخرى، وكلنا أمل بأن يتواصل ويزداد هذا الدعم وسنسعى جاهدين حتى نكون عند حسن ظنهم".