انت الان تتابع تفاصيل خبر الصفدي لـ"الخليج 365": نتابع قضية اعتقال الصحفي الأردني في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:46 مساءً - أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن سفارة بلاده في الرياض تعمل ما بوسعها لمتابعة قضية اعتقال الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة في السعودية قبل نحو شهرين.

وقال الصفدي في تصريح لـ"الخليج 365": إنّ "السفارة الأردنية في الرياض تتابع قضية فرحانة بشكل مستمر منذ فترة، ونحن بصدد إصدار توضيح من قبل وزارتنا بهذا الأمر، حول كافة التفاصيل المتعلقة باعتقاله".

وكان مصدر في وزارة الخارجية قد أكّد اليوم أن "وزارة الخارجية السعودية قد قالت إنه وبموجب مذكرة رسمية خلال شهر شباط (فبراير) 2019، قامت السلطات المختصة باعتقال فرحانة للتحقيق على ذمة قضية منظورة لديهم".

اعتقالات بالجملة

وكان ناشطون من ضمنهم الأكاديمي السعودي المقيم في الخارج، سعيد بن ناصر الغامدي، قد كشفوا شن سلطات بلادهم حملة اعتقالات واسعة ضد مقيمين فلسطينيين في السعودية.

وقال الغامدي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مؤخراً: "في المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين، ومنع سفر آخرين منهم، وتجميد حساباتهم، ومصادرة مؤسساتهم".

وبحسب الغامدي فإن "التهمة هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة، وتأييد حماس".

ووفق المعلومات المؤكدة التي حصل عليها "الخليج 365"، فإن "الاعتقالات طالت أسماء وشخصيات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأنّ المعتقلين إما صحفيون وإعلاميون، أو يعملون في مؤسسات إغاثية في السعودية، أو من أولئك الفاعلين في المجال الدعوي والديني".

الصحفي الأردني حلمي الأسمر وجه رسالة مفتوحة عبر موقع "فيسبوك" إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في البلاد، أيمن الصفدي، طالبه فيها بالكشف عن مصير الصحفي زميله "فرحانة"، بعد مرور شهرين على اعتقاله في مدينة الدمام السعودية.

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معتقلون بلا محاكمات

ولفت الأسمر إلى أن "السلطات السعودية لم تسمح للصحافي بأخذ أدويته معه أو وداع أسرته عند اعتقاله".

وعلى الرغم من محاولة ذويه الاستفسار عنه أو طلب السماح بزيارته من الجهات الأمنية في السعودية، فإنهم ووجهوا بالصد وعدم الإفادة، ولا يعلمون عنه شيئاً منذ ذلك التاريخ، وفقاً له.

وأكّد الأسمر لـ"الخليج 365" أنه قام بالاتصال بنقيب الصحفيين راكان السعايدة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لوضعهم بصورة ما حدث مع الصحفي الأردني.

وبيّن أنه بدأ بسلسلة محاولات وإجراءات لدفع المسؤولين في البلاد، لا سيما الجسم الصحفي ووزارة الخارجية، إلى العمل على اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بحماية فرحانة، والعمل بأسرع ما يمكن للإفراج عنه.

اعتقال تعسفي

من جانبه دان النائب مصطفى العساف، عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، اعتقال الصحفي فرحانة، موضحاً في تصريح لـ"الخليج 365" أنه "على أن مبدأ الاعتقال مرفوض من حيث المبدأ لا سيما لشخص صحفي وإعلامي، يحمل هموم الناس، ومشهود له بالدفاع عن قضايا الأمة".

وقال: "الاعتقال التعسفي ما عاد مقبولاً، ويجب سرعة الكشف عن مصير فرحانة وغيره من المعتقلين الذين قيل عن اعتقالهم، وتقديمهم لمحاكمة عادلة وأمام الجميع".

وجدير بالذكر أن السلطات السعودية تواصل حملات الاعتقال التي بدأتها منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدة الحكم في عام 2017.

ومنذ ذلك الحين اعتقلت السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة ضد بن سلمان.