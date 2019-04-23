انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى المعارك في طرابلس إلى 264 شخصاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:46 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل الجاري إلى 264 قتيلاً، وأصيب 1266 بجروح بينهم مدنيون.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا المعارك ارتفعت إلى 264 قتيلاً وألف و266 جريحاً، بينهم 21 على الأقل من القتلى و69 من الجرحى مدنيين.

ودعت منظمة الصحة العالمية مجدداً إلى "وقف مؤقت للمعارك" بين الجانبين وإلى "احترام القانون الإنساني الدولي"، وفق ما ذكرته "الوكالة الفرنسية".

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وتسببت المواجهات بتهجير 35 ألف شخص و"عمليات النزوح مستمرة بوتيرة متنامية كل يوم" كما أعلنت الاثنين ماريا دو فالي ريبيرو، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام "تقديرية فقط".

وأوضحت أن "الوضع الإنساني متفاقم مع استمرار المعارك والتي تستخدم فيها خصوصاً المدفعية الثقيلة مستهدفة بعض الأحياء الشديدة الكثافة السكانية في المدينة".

ومنذ 4 أبريل تدور معارك في طرابلس ليبيا، حيث تحاول قوات خليفة حفتر السيطرة على طرابلس، التي تديرها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.