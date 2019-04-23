انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: نتنياهو يقدم هدية إلى ترامب في الجولان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:46 مساءً - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته إطلاق اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرية أو مدينة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال في فيديو بصحبة زوجته سارة نتنياهو من الجولان السوري المحتل: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان، امتناناً له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

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وأضاف قائلاً: "أتواجد هنا مع عائلتي وجماهير حاشدة من المواطنين الإسرائيليين عند سفح هضبة الجولان، ونفرح فرحاً حقيقياً بمناسبة حلول عيد الفصح وببلادنا الجميلة، وهناك فرح آخر لأنني حققت قبل عدة أسابيع اعترافاً رسمياً من قبل الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية الأبدية على هضبة الجولان، وأعتقد أنه يجب التعبير عن تقديرنا لذلك بإطلاق اسم دونالد ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان".

وكان نتنياهو قام بأول زيارة عائلية إلى الجولان يوم أمس الاثنين، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية عليها، برفقة كلٍ من زوجته سارة وابنيه يائير وإفنار.

واعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري (المحتل منذ العام 1967)، في الخامس والعشرين من مارس الماضي، أثناء زيارة نتنياهو إلى واشنطن.