شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة هاجمت قاعدة الجفرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة تصدت اليوم لمحاولة إغارة على قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضح مكتب الناطق، في بيان، أن المضادات الأرضية بالقاعدة أسقطت طائرة كانت تغير على الموقع ضمن ثلاث طائرات، فرت منها اثنتان، مشيراً إلى وجود عمليات بحث عن الطائرة التي أسقطت والطيار.

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من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن معارك بدأت في منطقة محيط مطار طرابلس، لاستكمال عملية بسط السيطرة عليه.

وأوضح المجعي، في تصريحات لوسائل إعلام محليه ، أنه بعد تحرير المنطقة الممتدة من وادي الربيع إلى العزيزية وتأمينها، تعمل قوات بركان الغضب حاليًا على تحرير محيط المطار بالكامل وتأمينه.

وأشار المجعي إلى عودة الحياة للمنطقة الممتدة من وادي الربيع إلى العزيزية، وبدء عودة المواطنين إلى منازلهم، بعد تأمين المنطقة، مؤكدًا أن مديريات الأمن استأنفت أعمالها بهذه المنطقة، وتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار بها.