هيئة الانتخابات في مصر: الموافقة على تعديلات الدستور المصري بنسبة 88%

الخليج 365/ بغدادأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري الجديدة، والتي شملت تمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.

وجاءت نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 88%، بحسب "روسيا اليوم"، بعدد أكثر من 23 مليون ناخب بعد مشاركة 27 مليون ناخب، فيما بلغت نسبة غير الموافقين 11% بعدد تخطى 2 مليون ناخب.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة أكثر من 26 مليون ناخب من أصل 61 مليون ناخب، حيث جاءت نسبة المشاركة بأكثر من 44%.



وانتهت أمس الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد استمرارها لليوم الثالث على التوالي، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.