استفتاء الدستور بمصر: 88.83% نسبة التأييد بمشاركة 44%

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، إن عدد من شاركوا في الاستفتاء على تعديل الدستور 27 مليونا و193 ألفا و590 ناخبا بنسبة مشاركة 44.33%.

وأضاف لاشين، في مؤتمر للهيئة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء، أن "عدد الموافقين على التعديلات 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتًا بنسبة 88.83%، وعدد الرافضين 2 مليون و945 ألفا و689 صوتًا بنسبة 11.17%، فيما كشفت النتائج أن الأصوات الباطلة بلغت 831 ألفا بنسبة 3.6%".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن "عملية التصويت استمرت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية وكان يحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية.

وشملت عملية الاستفتاء تعديل 12 مادة من مواد الدستور (التي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

وجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسيًا واحتياطيًا) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

Advertisements

وانتهت في التاسعة مساء الإثنين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة في حضور وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأكد "إبراهيم" أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خرج في أبهى صورة تليق باسم مصر، موضحًا أن مصر خرجت من مرحلة بناء الدولة إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ووجه إبراهيم التحية والتقدير لجموع الشعب المصري بالداخل والخارج، للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وعدم الانسياق وراء الشائعات ودعوات المقاطعة.

وأكد، في كلمته، أن الشعب المصري هو مصدر التشريع والسلطات، وسطر الشعب المصري إنجازا جديدا وخرجت جموع الشعب رافعة علم مصر فرحة بالأجواء الديمقراطية، وفخورة بالتعبير عن رأيها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.