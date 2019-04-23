الان تتابع السيسي: يجب تمكين الجيش والشرطة في ليبيا من أداء واجبهما للحفاظ على الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تمكين الجيش والشرطة في ليبيا من أداء واجبهما للحفاظ على الأمن والاستقرار. وقال خلاص كلمته في افتتاح قمة الترويكا الإفريقية بشأن ليبيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان بدء مفاوضات سياسية بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأفريقي هي الأقرب لدعم ليبيا للقضاء على الإرهاب.

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