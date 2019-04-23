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الهلال السعودي يهزم الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.. ملخص المباراة

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تمكن نادي الهلال السعودي من توجيه هزيمة لنادي الاستقلال الإيراني   خلال مباراة العودة من دوري أبطال آسيا 2019. 

والتقى الفريقان في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، بمبارة نارية عاد فيها الهلال بالفرحة لجماهير بالفوز لهدف مقابل لا شيء. 

ملخص المبارة
في التفاصيل، وفقاً لفكرة سبورت، نزل لاعبو الهلال السعودي الآن إلي أرضية ملعب بن زايد، ومعهم لاعبو استقلال طهران.

حصل غادوين علي أول إنذار في المباراة اليوم، لاعب الاستقلال خلال الدقيقة 15.

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واستمر اللعب للدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وظلت نتيجة الهلال هي التعادل السلبي مع استقلال الإيراني.

انتهى الشوط الأول، ونتيجة الهلال والاستقلال اليوم هي 0-0 ، ولاحقاً سيباستيان أحرز أول أهداف الهلال اليوم، لتكون نتيجة مباراة الهلال والاستقلال الآن 1-0، في الدقيقة 51.

نواف العابد لاعب الزعيم، حصل علي طرد في الدقيقة 52، ليلعب لاعبو الهلال السعودي ناقصهم لاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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