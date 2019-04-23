المعارضة: هلع وخوف خامنئي وروحاني من عواقب تصنيف الحرس والفيضانات

قالت المعارضة الإيرانية إن مرشد الثورة علي خامئني والرئيس حسن روحاني يعيشان في حالة هلع بعد تصنيف قوات الحرس الثوري في قوائم الارهاب اضافة إلى الفيضانات.وحسب تقرير نشره موقع إيران الحرة، أعرب كل من خامنئي وروحاني عن خوفهما الرهيب من عواقب الضربتين اللتين تلقاهما النظام في الأيام والأسابيع الأخيرة. إحداها ضربة هائلة في إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب، والثانية هي الخوف من عاصفة الغضب والكراهية للمواطنين الذين نهضوا خاصة بعد كارثة السيول والفيضانات في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات ضد نظام الملالي، إذ إنهم يرون النظام مسؤولا عن الأبعاد الرهيبة للكارثة.وعشية يوم الجيش، التقى خامنئي بقادة جيشه وقال:«الأعداء يعملون على زعزعة استقرار الناس من خلال إظهار القوات المسلحة على أنّها مضطربة».ثم وصف خامنئي تصدير الإرهاب وأعمال القتل من قبل النظام في المنطقة بأنه بركة وقال: «إن بركات القوات المسلّحة اليوم إضافة للشعب الإيراني قد شملت سائر البلدان أيضاً ، لقد قدّم تآخي الجيش والحرس صورة جميلة بعد خطوة الأمريكيين المشينة».

في تصريحاته، حاول خامنئي من خلال قلب الحقائق، التستر على الغضب والكراهية العامة تجاه قوات الحرس والقوات المسلحة للنظام التي كانت تعمل على قمع وترويع الناس فقط خلال السيول والفيضانات الأخيرة.



وأضاف التقرير: روحاني هو الآخر أظهر في حفل بمناسبة يوم الجيش، حرقة النظام الشديدة جراء تصنيف قوات الحرس وقام بتمويه كراهية الشعب تجاه قوات الحرس، لكنه اعترف بهذه الحقيقة قائلا:

«أن يعتقد الأعداء أن قوات الحرس هي جزء فقط من القوات المسلحة الإيرانية، فهم يخطأون. قوات الحرس موجودة في جميع أنحاء البلاد في جميع الساحات الوطنية والخدمية».