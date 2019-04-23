قرقاش يشيد بإبتكار وزارة اللا مستحيل في حكومة الإمارات

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، بإبتكار وزارة اللأ مستحيل في حكومة الإمارات، والتي أعلن عنها اليوم نائب رئيس الدولة، رئيس الحكومة، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم .

وقال قرقاش في تغريدة رصدها "الخليج 365"، "الابتكار والتجديد في نمط العمل ديدن الحكومة الاتحادية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد السياسي والإداري، وتحسين الأداء والخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا مسرّع وممكّن يسعى إلى توظيفه، وأما الرؤية والطموح فحدّث ولا حرج".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الثلاثاء استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد 3 أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه على موقع تويتر: "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل"، مشيرا إلى أنها "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء".