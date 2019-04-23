الجيش الليبي يرحب بالبيان الصادر عن القمة الأفريقية بمصر

أعلن الجيش الوطني الليبي، ترحيبه بالبيان الصادر عن القمة الأفريقية التي أستضافتها العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، والذي يدعو لقيام دولة مدينة في ليبيا .
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن بيان القمة الإفريقية أكد على دور قوات الشرطة والجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار .
وتحدث المسماري عن مستجدات السفينة الإيرانية التي رست في ميناء مصراتة وحمولتها .
وقال أن السفينة الإيرانية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني .. لافتاً إلى ان هناك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين في العاصمة طرابلس
وأكد أن كل من يدعم الإرهابيين ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة .
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