الجيش الليبي: السفينة الإيرانية التي وصلت مصراتة هرَّبت أسلحة وذخائر

قال الجيش الليبي إن السفينة الإيرانية التي وصلت مصراتة متورطة في تهريب أسلحة وذخائر وأضاف، اليوم الثلاثاء، 23/نيسان/2019: سنلاحق من يدعم الإرهابيين ويوفر لهم ملاذ آمن. قال مصدر عسكري ليبي، إن قوات الجيش الوطني الليبي ستتجه إلى تخوم مدينة مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصدر، قوله: "هناك أخبار سارة في الأيام القليلة المقبلة تتعلق بإنهاء تحرير العاصمة والذهاب لمدن أخرى مثل مدينة مصراتة". وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه: "بدأنا في المرحلة الثانية والأخيرة في تحرير العاصمة، وسيتم إعلان التحرير قريبا". وتابع المصدر أن المرحلة الثانية في تحرير طرابلس تتركز على "محاصرة العدو واكتساح كامل وإنهاء المعركة"، مضيفا: "متمركزون على بعد 6 كيلومترات من مناطق تمركز المليشيات في العاصمة".

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