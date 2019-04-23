شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الاستفتاء يؤيد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم (الثلاثاء)، إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%. قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم (الثلاثاء)، إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%. وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33%.



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