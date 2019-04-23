شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن الترشح للرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) ذكرت قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية، أن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي يعتزم أن يعلن بعد غدٍ (الخميس) السعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020.

ذكرت قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية، أن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي يعتزم أن يعلن بعد غدٍ (الخميس) السعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020.

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