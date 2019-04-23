شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: غارة جوية على قاعدة الجفرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس) أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة تصدت اليوم (الثلاثاء) لمحاولة إغارة على قاعدة الجفرة الجوية. أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة تصدت اليوم (الثلاثاء) لمحاولة إغارة على قاعدة الجفرة الجوية. وأوضح في بيان، أن المضادات الأرضية بالقاعدة أسقطت طائرة كانت تغير على الموقع ضمن ثلاث طائرات، فرت منها اثنتان، مشيراً إلى وجود عمليات بحث عن الطائرة التي أسقطت والطيار.



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