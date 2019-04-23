شكرا لقرائتكم مصر.. رسميا الإعلان عن الموافقة على التعديلات الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موافقة 88.83% من الناخبين المصريين على التعديلات الدستورية التي طرحت للاستفتاء وأكدت الهيئة أن نسبة المشاركة بلغت 44.33% ما يمثل حوالي 27 مليون ناخب من جملة 61 مليون ناخب يحق لهم التصويت، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 96.94% من جملة المقترعين وبهذا تكون التعديلات قد أقرت رسميا بعد نشر هذا في الجريدة الرسمية.

وبهذه التعديلات يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة حتى عام 2030 كما سينشئ بموجبها مجلس الشيوخ الدي حل محل مجلس الشورى السابق وسيكون هناك تمثيل إيجابي للعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، كما ستمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد البرلمان.

وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 27 مليوناً و193 ألفاً بنسبة 44.3% بينهم 26 مليوناً بنسبة 96% أصوات صحيحة فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفاً بنسبة 3.6%.

وجاء عدد الموافقين على التعديلات 23 مليوناً و416 ألفا و741 صوتاً بنسبة 88.83% فيما بلغ عدد الرافضين 2 مليون و945 ألفاً و689 صوتًا بنسبة 14%.