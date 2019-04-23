شكرا لقرائتكم أميركا: إنهاء إعفاءات "نفط إيران" لن يرفع أسعار الخام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء جميع الإعفاءات التي أتاحت لمستوردي النفط الإيراني تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية لن يؤدي إلى رفع أسعار الخام.

وقال كودلو في نادي الصحافة الوطني: "لا أرى أي تأثير ملموس. فالعالم يفيض بالنفط"، معتبراً أن الأسواق مستقرة وتتلقى إمدادات كافية.

وابتداء من الثاني من أيار/مايو، بات على الدول التي سبق أن أعفيت من العقوبات الأميركية، التوقف تماماً عن شراء نفط إيران.

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وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين: "في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات"، مضيفاً: "نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات".

وبعدما انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، أعادت واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وأرفقت إعادة فرض هذه العقوبات بتهديد الدول التي ستواصل التعامل تجاريا مع إيران بفرض عقوبات عليها.

ويُعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات الأميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون "الأقسى في التاريخ".

وكانت الولايات المتحدة وافقت على منح الدول السبع استثناءات لمدة ستة أشهر، باعتبار أن السوق النفطية يمكن أن تتأثّر في حال تقرر بشكل فوري وقف شراء النفط الإيراني.