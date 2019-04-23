سر ظهور نائب مدير المخابرات الأمريكي في الحلقة 2 من 8 Game of thrones

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press Game of thrones season 8

عرضت شبكة "HBO" في الثالثة صبحا أمس، الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير من أضخم عمل درامي "Game of thrones".

وكانت الحلقة الأولى من الموسم الثامن انتهت بلقاء "جيمي لانيستر" بعد انضمامه لتحالف الشمال على أمل أن ترسل أخته "سيرسي" جيشها، والتقى لأول مرة منذ فترة طويلة بـ"بران" بعد أن تسبب في إصابته بالشلل عقب مشاهدة "بران" له في الموسم الأول وهو يقيم علاقة حميمة مع شقيقته "سيرسي لانيستر"، الأمر الذي دفعه لإلقائه من أعلى البرج متمنيًا موته.

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بدأت الحلقة بمحاكمة "جيمي لانيستر" بعدما انضم لتحالف الشمال بقيادة "دينريس" و"جون سنو" و"سانسا" في "وينترفيل"، وضمت بداخلها مفاجآت عديدة؛ منتهية بوصول جيش "وايت واكرز" إلى مدينة وينترفيل بقيادة ملكهم "نايت كينج".

وفي أثناء عرض الحلقة الثانية ظهر ديفيد كوهين نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق في الحلقة، وكان يحمل وعاءً في يده دون أن يكون له دور رئيسي في الحلقة، وفقًا "إيه بي سي" الأمريكي.

قالت وكالة المخابرات المركزية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه من مزايا العمل في الوكالة السفر عبر العالم، ويبدو أنه يمتد أحيانا إلى مجالات أخرى، "العصافير الصغيرة، اكتشفوا أين يوجد نائب مدير الوكالة السابق وهو يتجول في وينترفيل؟"

ورد "كوهين" على تغريدة وكالة المخابرات الأمريكية مازحًا؛ أن وكالة المخابرات المركزية كشفت غطائه الذي يتنكر به.

وظهر كوهين في مشهد توزيع الطعام في الدقيقة 23 من الحلقة الثانية من الموسم الثامن، وكان السير دافوس الذي انضم لتحالف الشمال يوزع الطعام على سكان المدينة اثناء استعداهم للحرب مع جيش "وايت واكرز"، وكان كوهين أمام أحد سكان وينترفيل والذي وجه الحديث لـ"دافوس"، قائلا: مولاي نحن لسنا جنود"، ليجيبه دافوس بأنهم أصبحوا جنود آلان، وعليهم أن يتوجهوا لاستلام أسلحتهم من ورشة الحدادة.

يذكر أن كوهين حصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة بيل البريطانية، ودرجة البكالوريوس من جامعة كورنيل الأمريكية، وأدى اليمين الدستورية كنائب لمدير وكالة المخابرات المركزية في فبراير عام 2015، كما خدم أيضا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2015 حتى عام 2017.

وكانت "HBO" طرحت أمس على موقع "يوتيوب"، الإعلان الرسمي للحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من "Game of thrones"، وحصد الإعلان أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

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ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدًا، امتد لعقد من الزمن، وتتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

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وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش الوايت واكرز أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ويعد الجزء الثامن أحد أهم مواسم المسلسل، نظرا لأنه يضع حدا لصراع دام لسنوات طويلة، وهو ما ينتظره ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم لمعرفة من الفائز بالعرش والمنتصر في معركة الجيش الأبيض، إضافة إلى مصير أبطالهم المفضلين، حيث اعتاد المسلسل على إخراج الشخصيات الرئيسية المفضلة للمتابعين بنهايات غير متوقعة.