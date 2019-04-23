عاجل| الوطنية للانتخابات: نتيجة الاستفتاء: 88.8% موافقة و11.1% رفض التعديلات الدستورية

كتب:أحمد أبوعقيل

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%.

وقال "لاشين" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليون و344 ألف و503 ناخبا، بنسبة مشاركة 44.33%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف 421 صوتا بنسبة 96.94%، أما الباطلة بلغت 831 ألف و172 صوتًا بنسبة 3.06%.

وأعلن أن عدد الموافقين على التعديلات بلغت 23 مليون و416 ألف 741 صوتا بنسبة 88.83% من عدد الأصوات الصحيحة، أما عدد غير الموافقين بلغت 2 مليون و945 ألف و680 صوتا بنسبة 11.17%.

وأغُلقت صناديق الاقتراع، أمس، في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبدأت عمليات فرز بطاقات التصويت، وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.