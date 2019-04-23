كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
بدء منذ قليل فعليات المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالسلام الوطنى، حيث تعلن الهيئة نسبة المشاركة فى الاستفتاء ونسبة من قالوا "نعم " ونسبة من قالوا " لا " وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة ، بعدما تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر فرز الأصوات والنتائج من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات.
يذكر أن المستشار محمود الشريف، قد أعلن أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة...
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الاستفتاء بالسلام الوطني والأغاني الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.