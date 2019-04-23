كتب: إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
تبدأ بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستعراض عمليات التصويت فى الخارج والداخل.
وأوضح المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أى شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المصريين أبلوا بلاء حسنا خلال أيام الاستفتاء من خلال الخروج فى حشود للإدلاء بأصواتهم، حيث ظهرت كثافات عالية فى اللجان الفرعية .
يذكر أن ...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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