نص البيان الختامي للقمة التشاورية حول السودان برئاسة السيسي

كتب: محمد أبو عمرة وعادل الدرجلى أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانها المشترك عقب انتهاء المباحثات. وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عمليّة شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان. ونص البيان أيضاً على أن الدول المشاركة...

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