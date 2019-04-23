"الجريدة الرسمية" تنشر 4 قرارات هامة لرئيس الوزراء .. تعرف عليها

كتبت: هند مختار



نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي ومنها توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 111كنيسة ومبنى خدمي، منها 69 كنيسة و42 مبنى خدمياً، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً.



كما نشرت الجريدة ، قرار رئيس الوزراء بشأن تعيين كلٍ من: الكاتب يوسف القعيد، والدكتور مصطفى فريد الرزاز، والدكتورة نبال السيد منيب، كأعضاء في المجلس الأعلى...