كتب محمود طه حسين

عقد اجتماع مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات ومديرى التعليم العام ومديرى عموم المواد الدراسية، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوى، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو المقبل، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى. وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف...

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرار "التعليم" بشأن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لأولى ثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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