بستاني: سد القيسماني يصل الى مستوى التخزين الأقصى ويفيض

نشرت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسدّ القيسماني، قائلا: "​سد القيسماني​ يصل الى مستوى التخزين الأقصى ويفيض.. مليون ومئة الف متر مكعب لخدمة بلدات ​قضاء بعبدا​".

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