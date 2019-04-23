نقولا صحناوي: يبقى ايمان الشعوب اقوى من ايدي الغدر التي تطاله

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "من ​أرمينيا​ الى ​سريلانكا​، مروراً بوطننا لبنان، يبقى ايمان الشعوب اقوى من ايدي الغدر التي تطاله، فصلابة ايماننا الذي يجعل منا عائلة كبرى على امتداد ​العالم​ لن تهتز، وأبواب الجحيم لن تقوى علينا".

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