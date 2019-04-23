أكدت جهات قريبة من "حزب الله" للـ OTV "أننا نأمل في وعي اللبنانيين وألا يقوم أحد بتقديم خدمة للأميركيين الذين يعرفون أن لا علاقة لـ "حزب الله" بالنظام المصرفي اللبناني كما يعرفون مصادر تمويله".
ولفتت الجهات إلى أن "هدف المكافأة الأميركية هو زرع الفتنة بين اللبنانيين أكثر من الحصول على معلومات حول تمويل الحزب".
كانت هذه تفاصيل خبر جهات قريبة من حزب الله للـ OTV: هدف المكافأة الأميركية هو زرع الفتنة بين اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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