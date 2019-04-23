وزير الثقافة التقى مدير الاونروا والنائب فريد البستاني

استقبل ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ داوود المدير العام للأونروا في ​لبنان​ كلاودوي كوردوني في زيارة مجاملة تم خلالها البحث في اعمال الترميم ل​مخيم نهر البارد​ والتنسيق في موضوع ​المواقع الأثرية​ الموجودة هناك واهمية الحفاظ عليها.

كما التقى الوزير داوود النائب ​فريد البستاني​، الذي سلمه دعوة لحضور الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم ​بطرس البستاني​ في اول الشهر المقبل برعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وبدعوة من جمعية المعلم بطرس البستاني والهيئة الوطنية لإحياء المئوية الثانية لميلاد البستاني، حيث ستكون للوزير داود كلمة في المناسبة.

كما تناول اللقاء التعاون مع الوزارة في جمع مؤلفات البستاني ووضعها في المكتبة الوطنية لتصبح في متناول الجميع.