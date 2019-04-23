كيدانيان:24 نيسان ذكرى ابشع ما ارتكبه الإنسان تجاه اخيه الإنسان

علق وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ على ذكرى المجزرة ​الارمن​ية، قائلا: "24 نيسان ذكرى ابشع ما ارتكبه الإنسان تجاه اخيه الإنسان. 24 نيسان ذكرى انتصار إرادة شعب ، كتب له البعض الموت فأبى إلا ان يحيا. 24 نيسان التاريخ سوف يشهد والمستقبل سوف يسجل، الاتراك سوف يعترفون، والارمن سوف ينتصرون".

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