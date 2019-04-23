OTV: ريفي سيتبلغ قريبا الإجراءات القضائية الجديدة بحقه إثر مؤتمره الصحفي

علمت الـ OTV أن الوزير السابق ​أشرف ريفي​ سيتبلغ قريبا الإجراءات القضائية ​الجديدة​ بحقه إثر مؤتمره الصحفي أمس الذي كرر فيه اتهامات سبق للقضاء أن قال كلمته فيها.

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