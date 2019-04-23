جنبلاط عرض الأوضاع مع السفير السعودي

أعلنت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ استقبل في دارته في كليمنصو مساء الثلاثاء السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ بحضور وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ والوزير السابق غازي العريضي.وكان عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

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