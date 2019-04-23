شهيب التقى وفدا من رابطة اساتذة التعليم المهني وبحث معهم معاناتهم

التقى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مع وفد من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة ​التعليم المهني​ والتقني الرسمي برئاسة عبد القادر الدهيبي في حضور المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس ومستشاري الوزير ​أنور ضو​ والدكتورة جنان شعبان.

وتسلم شهيب من رئيس الرابطة مذكرة بواقع الحال وبالمطالب وخطة العمل، وجرى عرض لموضوع ​الإمتحانات الرسمية​ في الجانب العملي التي أصبحت قريبة. كما عرض المجتمعون موضوع المشاكل لجهة الأبنية والتجهيزات والترميم، وتجديد المناهج لتتآلف مع حاجات سوق العمل. ونقلوا معاناة المديرين من النقص في صناديق ​المدارس​ والحاجة إلى توزيع عادل للتجهيزات.

وطرح المجتمعون معاناة التعليم المهني جراء الجمود وعدم وضوح الرؤية وبالتالي معاناة الأساتذة وكل القطاع وطالبوا بنهضة شاملة.

ورحب شهيب بالرابطة مشيرا إلى "أهمية التعليم المهني في ملء حاجة السوق إلى الإختصاصات الفنية"، وأكد اهتمامه الكبير ب"المدرسة الرسمية والتعليم المهني و​الجامعة اللبنانية​". وكشف عن تكوينه "فريق عمل لمساندة المديرة العامة في هذه المهمة"، وأكد "إعطاء الملف كل الدعم والإهتمام".