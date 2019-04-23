الدفاع المدني: سحب زورق سياحي معطل من خلدة إلى ميناء الجية- الشوف

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​، عمِلوا على تقديم الإسعافات اللازمة لمواطن أُصيب بالإعياء والدوار على متن زورق سياحي معطّل مقابل شاطئ خلدة".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل المصاب بواسطة زورق الدفاع المدني وسحب الزورق المعطّل إلى ميناء ​الجية​ - ​الشوف​".