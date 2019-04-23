المطران ضاهر: القيامة هي الحدث الاوحد والاكبر في تاريخ البشرية

أكد رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ادوار ضاهر​ خلال ترأسه قداسا احتفاليا في سيدة الوحدة في ضهر العين - النخلة "ان قيامة ​السيد المسيح​ هي العقيدة الاساس في ​المسيحية​، هي الحدث الاوحد والاكبر في تاريخ البشرية جمعاء، لذلك سمي ​عيد الفصح​ المجيد عيد الكبير بل هو عيد الاعياد وموسم المواسم".

وأضاف: "المسيحية امام ثابت بالقيامة، والقيامة عندنا يقين، وانتشرت المسيحية بشهادة الدم، وما ​القديس جاورجيوس​ العظيم في الشهداء، سوى نموذج عن هؤلاء المسيحيين الذين آمنوا ولم يروا".

وأكد ان "من لا يؤمن ب​الحياة​ الابدية والقيامة فلا قيمة لحياته، ومن يشكك بالقيامة لا ايمان عنده. إيماننا يقيني بشهادة الشهداء والشهود الذين حملوا هذا الايمان وتكبدوا لاجله الموت والالم والضيقات المتنوعة، وعندنا في ​لبنان​ سقط مئات الشهداء من اجل ايمانهم. الشهداء هم الرسل الحقيقيون والشهود للمسيح والحياة الاخرى، نحن والشهداء كلنا شهود للمسيح. ويمكن ان نميز الشهادة على مستويات ثلاث: الشهادة بالكلام وبالتعليم بالوعظ والتبشير، والشهادة بالمثل وهي الحياة بموجب التعاليم المسيحية وممارسة الفضائل الانجيلية، وشهادة الدم وهي الاقوى اي الرضى بالعذاب والموت لاجل المسيح".