أكدت معلومات الـ OTV أن مشروع ​الموازنة​ المرفوع إلى ​مجلس الوزراء​ يتضمن الإجراءات المحتملة بعدما حصل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على أجوبة القوى السياسية التي التقاها ولو خارج أي لقاء موسع.

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ OTV: الحريري حصل على أجوبة القوى السياسية التي التقاها حول الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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