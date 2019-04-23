سفير إيران: الضغوطات الأميركية لن تزيد محور الممانعة إلا ثباتا وصمودا

اكد سفير ​إيران​ ​محمد مهدي شريعتمداري​ أن "الضغوطات الأميركية لن تزيد محور الممانعة إلا ثباتا وصمودا".

وفي كلمة له خلال لقاء للأحزاب الوطنية والقومية في البقاع، قال: "ان إيران اعتادت على مثل هذه الضغوطات سابقا وستجعل منها راهنا أكثر صلابة وتماسكا على المستوى الداخلي"، لافتا الى ان "إيران ستبقى باستمرار إلى جانب قوى الممانعة والمقاومة، كما إلى جانب ​الدولة السورية​ في صراعها ضد قوى الاستكبار العالمي رافعة راية قضية ​فلسطين​. ومن بين تلك الضغوطات، قرار وضع ​الحرس الثوري الإيراني​ على لائحة الإرهاب، لا سيما وأنه قوة شرعية رسمية وقاتل ​الارهاب​ الذي صنعته ​اميركا​ والغرب وصدرته الى المنطقة".

واعتبر ان "الاسباب الفعلية لهذا القرار ان الحرس الثوري ساهم في الدفاع عن حركات المقاومة والتحرر وقدم لها كل اشكال الدعم".