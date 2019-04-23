سفير إيران: الضغوطات الأميركية لن تزيد محور الممانعة إلا ثباتا وصمودا

اكد سفير إيران محمد مهدي شريعتمداري أن "الضغوطات الأميركية لن تزيد محور الممانعة إلا ثباتا وصمودا".
وفي كلمة له خلال لقاء للأحزاب الوطنية والقومية في البقاع، قال: "ان إيران اعتادت على مثل هذه الضغوطات سابقا وستجعل منها راهنا أكثر صلابة وتماسكا على المستوى الداخلي"، لافتا الى ان "إيران ستبقى باستمرار إلى جانب قوى الممانعة والمقاومة، كما إلى جانب الدولة السورية في صراعها ضد قوى الاستكبار العالمي رافعة راية قضية فلسطين. ومن بين تلك الضغوطات، قرار وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، لا سيما وأنه قوة شرعية رسمية وقاتل الارهاب الذي صنعته اميركا والغرب وصدرته الى المنطقة".
واعتبر ان "الاسباب الفعلية لهذا القرار ان الحرس الثوري ساهم في الدفاع عن حركات المقاومة والتحرر وقدم لها كل اشكال الدعم".
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