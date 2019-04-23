NBN: حزب الله يتجه لتزويد الحريري بالأجوبة حول الموازنة يوم الأربعاء

أكدت معلومات الـ NBN أنه "يعود لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ القرار بإدراج ​الموازنة​ على بملحق إلى جدول أعمال جلسة ​مجلس الوزراء​". كما علمت الـ NBN أن الحريري تلقى أجوبة من كل القوى السياسية حول الإجراءات باستثناء "​حزب الله​" الذي يتجه بتزويده بالأجوبة يوم الأربعاء".

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